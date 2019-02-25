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Fenerbahçe Opet, Romanya deplasmanında

- Sarı-lacivertli kadın voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın Rumen ekibine konuk olacak

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
Fenerbahçe Opet, Romanya deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş karşısına çıkacak.

CSM Bükreş ile Fenerbahçe Opet arasında Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe Opet bu maç öncesinde 13 puanla zirvede yer alıyor. CSM Bükreş'in ise 1 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Opet 3-0 kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:54
  1. CSM Bükreş
  2. Fenerbahçe Opet
  3. Voleybol

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