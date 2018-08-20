Fenerbahçe o transferi yalanladı!

Fenerbahçe, son dönemde basında yer alan "Cristian Ramirez Fenerbahçe'de" haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe'den açıklama: "Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez’in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir. İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır."