Fenerbahçe o transferi yalanladı!
Fenerbahçe Kulübü son dönemde adı sıkça sarı lacivertlilerle anılan Cristian Ramirez ile ilgili bir açıklama yaptı.20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:13
Fenerbahçe, son dönemde basında yer alan "Cristian Ramirez Fenerbahçe'de" haberlerini yalanladı.
Fenerbahçe'den açıklama: "Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez’in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir. İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır."
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