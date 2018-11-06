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Fenerbahçe o resimleri paylaştı!

Fenerbahçe bugün sosyal medya hesaplarından "Takipçisiyiz" başlıklı bir dizi paylaşım yaptı.

06 Kasım 2018 Salı 15:00
Fenerbahçe o resimleri paylaştı!


TFF Hukuk Kurulu'nun bugün derbiyle ilgili Disiplin Kurulu'na yapılacak sevkleri açıklaması bekleniyor. 

Fenerbahçe Kulübü bugün, yaşanan olayların görüntülerini, TFF'nin hesabını etiketleyerek paylaştı. 

Görüntülerde Belhanda ile Soldado arasındaki mücadele "olayların başlangıcı" mesajıyla paylaşıldı. 

Fatih Terim'in Soldado ile diyaloğu, ardından Terim'in hakem Fırat Aydınus ile arasındaki konuşma, Hasan Şaş'ın Skrtel'e yaptığı fiziki müdahale ve Galatasaraylı futbolcuların Jailson'un peşinden koşma görüntüleri yer alıyor.

"OLAYLARIN BAŞLANGICI"

Fenerbahçe daha sonra "Olayların başlangıcı" diyerek bu görüntüleri paylaştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 15:00
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