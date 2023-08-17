Fenerbahçe o fiyata satılabilir! Rakamı duyan ufak bir şok geçirebilir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon sonunda yapılacak seçimlerde aday olmayacak, çekilecek. Yeni başkanlık yarışını uzaktan izleyecek.

2018'den bu yana başkanlığı döneminde Koç transferde sadece bonservise 177.14 milyon euro harcadı. İmza paraları, futbolcuların aldıkları ücretler, ödenen tazminatlar, vergiler de işin içine dahil edildiğinde bu rakamın 300 milyon euro'ları kadar bulduğu iddiaları var.

O açıklama yeniden gündemde

Ortaya çıkan korkunç rakamlar ise Başkanı Ali Koç'un 2020 yılında yaptığı, “Bir taraftar olarak tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem! Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir” açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

Kısa süre önce Trabzonspor'un Katarlılara satılacağı iddiası günlerce konuşulmuştu. Ali Koç'un, tüm başarısızlığına rağmen "Çıkın karşıma seçim yapalım" sözlerinin karşılıksız kalması camiada, "Acaba sezon sonunda da aday çıkmayacak mı?" sorularının sorulmasına neden oldu. "Başkan'ın dediği gibi kulübün satışı için bir hazırlık mı yapılıyor?" dedikodularının artması dikkat çekti.

Kaynak: fotospor

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