Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanda zorlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.08 Mart 2019 Cuma 10:38
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.
Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.
- Ligde 22. randevu
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.
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