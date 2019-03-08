0553 313 94 23

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanda zorlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:38
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir deplasmanda zorlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.

 

- Ligde 22. randevu

 

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:38
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri yenmek istiyor
    1. Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri..
    2. Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı
    3. Düzce’de 8 Mart Kadınlar gününde..
    4. AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler..
    5. Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile..
    6. Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun..
    7. Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    9. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    11. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    12. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    13. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    14. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    15. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    16. Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
    17. 800 yıllık altın işlemeli tabloları 2..
    18. Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide..
    19. Başkan Yaman, Rektör Taş ile bir araya..
    20. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir