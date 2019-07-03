0553 313 94 23

Fenerbahçe Max Kruse'la 3 yıllık anlaşma imzaladı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Alman yıldız Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:31
Fenerbahçe Max Kruse'la 3 yıllık anlaşma imzaladı!

Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse’e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

10 numarayla poz verdi

Skorer dün akşam okuyucularına duyurduğu gibi Kruse 10 numaralı formayı giyecek. Alman futbolcu imza töreninde yeni formasıyla poz verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:31
  1. Fenerbahçe
  2. Max Kruse
  3. Süper Lig
  4. anlaşma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wimbledon 2019 hangi kanalda yayınlanacak?
    1. Wimbledon 2019 hangi kanalda..
    2. Cemil Çiçek'ten 'maaşlara zam'..
    3. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    4. Mersin'deki metil alkolden zehirlenme..
    5. Ot yangını korkuttu
    6. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet..
    7. "Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en..
    8. Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan..
    9. Tyler Boyd kimdir? Tyler Boyd Beşiktaş..
    10. Carlos Eduardo kimdir nereli ve kaç..
    11. Aydın: “MHP Genel Başkanı Bahçeli,..
    12. Erdoğan, Xi Jinping ile son 1 ayda 3...
    13. Herrera, Atletico Madrid'de
    14. Fenerbahçe Max Kruse'la 3 yıllık..
    15. Halı ve koltuk lekeleri nasıl çıkar?
    16. Tokat’ta orman yangını
    17. Osmancık Belediyesi’nden pirinç..
    18. Denizlispor'dan "aile tribünü"..
    19. Kruse, resmen Fenerbahçe’de
    20. Erzurum'daki trafik kazası
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz