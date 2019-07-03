Fenerbahçe Max Kruse'la 3 yıllık anlaşma imzaladı!
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, Alman yıldız Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 19:31
Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İşte yapılan açıklama;
Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
Oyuncumuz Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.
Max Kruse’e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
10 numarayla poz verdi
Skorer dün akşam okuyucularına duyurduğu gibi Kruse 10 numaralı formayı giyecek. Alman futbolcu imza töreninde yeni formasıyla poz verdi.
YORUM YAZ