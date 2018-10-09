THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an meselesi

3 gündür İstanbul'da bulunan Cocu'nun menajeri Jansen sözleşme feshi için Fenerbahçe yönetiminden 3 milyon euro istiyor.

09 Ekim 2018 Salı 10:58
Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an meselesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Başakşehir ile kendi sahasında golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de, yönetim milli arada Hollandalı teknik adamla ayrılmanın yollarını arıyor. 

Taraftarları tarafından istifaya davet edilen Cocu ise Başakşehir karşılaşması sonrası 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' diyerek Sarı-Lacivertli yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı. 3 gündür İstanbul'da bulunan Phillip Cocu'un menajeri Rob Jansen ile yapılan pazarlıklar ise kıyasıya sürüyor.

KESİNLİKLE TAVİZ VERMİYOR

Yapılan pazarlıkta kesinlikle taviz vermeyen Rob Jansen'in Cocu'nun ve yardımcılarının tüm alacaklarına karşılık Sarı-Lacivertli yönetimden 3 milyon euro istiyor. Sarı-Lacivertliler ise '1.2 milyon euro'yu al git' önerisinde bulunuyor. Yapılan pazarlıkların bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor. Cocu, Haziran ayında F.Bahçe'ye 3 yıllık imza atmıştı. Başkan Ali Koç, Cocu'nun maaşı ile ilgili "Hocamızın bizden aldığı maaş PSV'den aldığı maaşın 4-5 misli değil, 3 misli bile değil" ifadelerini kullanmıştı.

3 TEKNİK ADAMA PARA ÖDENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, Hollanda çalıştırıcının takımdan gönderilmesi halinde Aykut Kocaman, Pereira ve Cocu'nun yanı sıra, yeni gelecek hocaya da maaş ödeyecek. Yönetim, eski teknik direktörlerden Pereira ve Kocaman'ın hala maaşını ödüyor. Cocu'nun görevine son verilmesi halinde Hollandalı çalıştırıcı sezon sonuna kadar alacaklarını tahsil edecek. Sarı-Lacivertliler bunun yanında sözleşmeleri devam ederken görevlerine son verdiği Aykut Kocaman'a 1,5 milyon dolar, Vitor Pereira'ya ise 2,3 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik adamın ödemeleri uzun süredir devam ediyordu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:58
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'un Yanal kararı!
    1. Ali Koç'un Yanal kararı!
    2. Enflasyonla Mücadele Programı bugün..
    3. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!
    4. Goller Novak'tan sorulur
    5. CHP’li belediye borcu da yolsuzluğu da..
    6. Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama!..
    7. Cemal Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce..
    8. Bursa'da cezaevi firarisi enselendi
    9. Enerji Bakanı Dönmez tarih verdi: İlk..
    10. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    11. Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an..
    12. Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta..
    13. Altın piyasaya düşüşle başladı! İşte..
    14. Ticaretimizi konuşarak büyüttük
    15. Fatih Terim talimat verdi! Teknik..
    16. Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti!..
    17. Trabzonspor'un gizli gücü!
    18. Otomobilde elektrikli üretim yılı
    19. Facebook'tan Apple sürprizi
    20. Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı