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Spor Fenerbahçe-Maribor maçında tribün kavgası arası!
Spor

Fenerbahçe-Maribor maçında tribün kavgası arası!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:15:00 - 2023-08-17 23:20:57

Fenerbahçe-Maribor maçı, taraftarların tribünde kavga etmesi sebebiyle duraklatıldı.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Maribor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle süren maçta, iki takım taraftarı arasında tribünde kavga çıktı.

Maça bir süre ara verildi.

Öte yandan olayların ardından Fenerbahçe taraftarının tribünü boşaltması istendi.

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