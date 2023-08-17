Fenerbahçe-Maribor maçında tribün kavgası arası!
Fenerbahçe-Maribor maçı, taraftarların tribünde kavga etmesi sebebiyle duraklatıldı.
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Maribor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle süren maçta, iki takım taraftarı arasında tribünde kavga çıktı.
Maça bir süre ara verildi.
Öte yandan olayların ardından Fenerbahçe taraftarının tribünü boşaltması istendi.
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