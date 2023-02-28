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Spor Fenerbahçe maçını izlemişti! Ahmet Ağaoğlu sessizliğini bozdu
Spor

Fenerbahçe maçını izlemişti! Ahmet Ağaoğlu sessizliğini bozdu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe - Konyaspor müsabakasında, bir grup taraftarın yapmış olduğu protestolar sırasında, bazı kulüp başkanlarının stadyumu terk ettiği, kendisinin ise bitiş düdüğüne kadar beklediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 12:24:00 -
Fenerbahçe maçını izlemişti! Ahmet Ağaoğlu sessizliğini bozdu

Ahmet Ağaoğlu, futbol ailesi olarak bir duruş gösterme doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinin ardından kulüp olarak futbol ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde duruş göstermesi doğrultusunda organizasyonlar gerçekleştirdik. Trabzon’da oynadığımız Basel karşılaşmasını TFF Yönetimi, Kulüp Başkanlarımız ve tüm takımlarımızın taraftarlarıyla birlikte izleyerek herkesin takdirini kazanan bir görüntü sergilediğimiz kamuoyunun malumudur. Amacımız bu zorlu süreçte tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuz mesajını vermekti "dedi.

Ağaoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Akabinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sahalarında oynanacak erteleme maçlarında bu birlik ve beraberliğin sürdürülmesi amacıyla yapmış oldukları davete TFF Başkanımız ve diğer Kulüp Başkanlarımız ile birlikte katıldık. Amacımız aynı, sloganımız; omuz omuza devletimizin ve milletimizin yanındayızdı."

Ülker Stadyumu'nda diğer kulüp yöneticileri ile birlikte hareket ettiğini dile getiren Ağaoğlu, "Bazı basın yayın organlarında yazıldığı gibi Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşması oynanırken bir grup taraftarın yapmış olduğu protesto sırasında diğer kulüp başkanlarının stadı terk ettiği ve benim ise maç sonuna kadar oturduğum şeklinde yer alan ifadeler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Maçın bitimine 10-15 dakika kala diğer kulüp başkanlarıyla birlikte kalkarak stadyumdan birlikte ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Dün olduğu gibi bugünde tüm imkanlarla devletin yanında olduklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "Hemen ertesi günde ise saat 07.00’de deprem bölgesine giderek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret edip, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu da telefonla arayarak günlerdir sürdürmüş oldukları özverili çalışmalar ve insan üstü gayretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı arz ettik. Dün olduğu gibi bugün de camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kendilerine belirttik. Aynı zamanda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu’yla 1 Mart’ta gerçekleştirmeyi planladığımız ‘Omuz Omuza’ yardım kampanyasında da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda kendileriyle fikir alışverişinde bulunduk "dedi.

Ağaoğlu, yazılan yazıların hangi amaçla yapıldığını anlamadıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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"Hal böyle iken, maç esnasında bazı protestolar yapılırken bütün kulüp başkanları stadyumu terk etmelerine rağmen ‘Ahmet Ağaoğlu yerinden kalkmadı’ şeklinde yazılan yazıların gerçekle yakından uzaktan ilişiği olmadığı gibi hangi amaçla yapıldığını da anlayabilmiş değiliz."

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