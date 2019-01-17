Fenerbahçe kupada mağlup - Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor'a 1-0 yenildi- Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, karşılaşmada 90 dakika forma giydi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra toparlanarak pozisyonlar üretti. Fenerbahçe'nin ilk yarıda iki topu direkten dönerken, devre arasına golsüz girildi. İkinci yarının hemen başında Eljif Elmas'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, hücumda etkili olamadı. Maçın 82. dakikasında Ümraniyespor'un golüne karşılık veremeyen Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve turu zora soktu.

- Fenerbahçe, kupada 26 maç sonra deplasmanda mağlup

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi. Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı. Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.

- Eljif Elmas, 48. dakikada oyundan ihraç edildi

Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, maçın 48. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eljif Elmas, ikinci yarının hemen başında orta sahada rakibine müdahalede bulundu. Maçın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurduktan sonra genç futbolcuyu oyundan ihraç etti.

- Slimani etkisiz kaldı

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İslam Slimani, Ümraniyespor karşısında da beklenen performansı gösteremedi. Sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen Cezayirli futbolcu, gol hasretini Ümraniyespor karşılaşmasında da sonlandıramadı.

- Slimani ve Benzia'ya protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, maçta etkisiz performans sergileyen İslam Slimani ile Yassine Benzia'yı oyundan çıkarken protesto etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde oyundan çıkan Slimani ile Benzia'yı ıslıkla protesto etti.

- Sadık göz doldurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu, ilk resmi maçında oynadığı futbolla göz doldurdu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 90 dakika sahada tuttuğu Sadık, yerinde müdahaleleriyle dikkati çekti.

- Valbuena 60 dakika oynadı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Ümraniyespor karşısında 60 dakika oyunda kaldı. Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen hücum oyuncusu, bir pozisyonda gole yaklaşsa da direği geçmeyi başaramadı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 61. dakikada yerini Andre Ayew'e bıraktı.

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