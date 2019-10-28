Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı yarın oynanacak 8 maçla başlıyor. Türkiye’nin Kupası’nda tam 54 takım, bir üst tura yükselmek adına kıyasıya mücadele verecek. Ancak bu ekiplerden yalnızca 27’si adını 5. Tur’a yazdırabilecek. Kupanın 4. tur maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu deplasmanına çıkacak. Peki, Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı 30 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maç programı

29 Ekim Salı

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor (Vakfıkebir İlçe)

13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor (Çankırı Atatürk)

13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor (Niğde 5 Şubat)

14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor (Esenler)

16.30 Altay-Görelespor (Menemen İlçe)

18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor (Bahçeşehir Okulları)

30 Ekim Çarşamba:

13.00 Vanspor-Sancaktepe (Van Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Kastamonu Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi (Aktepe)

13.30 Payasspor-Manisa Futbol Kulübü (Payas İlçe)

13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa (Kemer İlçe)

14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor (Vefa)

14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor (Eryaman)

18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor (İzmir Atatürk)

20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe (Mersin)

31 Ekim Perşembe:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)

Çaykur Rizespor sahneye çıkıyor

Lige iyi başlayan ancak son haftalarda parlak bir görüntü vermeyen Çaykur Rizespor, bu sezon ilk kez kupada mücadele edecek. Yeşil-Mavililer, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi 1074 Çankırıspor ile karşı karşıya gelecek. Salı günkü mücadelede 13.00’te oynanacak. Karadeniz temsilcisi, zayıf rakibi karşısında sürprize izin vermeyi düşünmezken, alacağı bir galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çankırı ise Türkiye Kupası’ndaki serisini sürdürmeyi amaçlıyor. 1. Tur’da Boyabat’ı, 2. Tur’da Kastamonu’yu saf dışı bırakan Çankırıspor, asıl sürprizi bir önceki turda yaptı. Kırmızı-Siyahlılar, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Sakaryaspor’u penaltı atışları sonucunda 4-3 devirerek, 4. Tur’a yükseldi.

Göztepe'de hedef 2'de 2

Süper Lig’de inişlı çıkışlı performansı ile dikkat çeken Göztepe’nin, Türkiye Kupası’ndaki rakibi 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor... 3. Tur’da 3. Lig ekibi Yozgatspor’u 3-0 gibi rahat bir skorla geçen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Sivas Belediye engelini aşmayı hedefliyor. Bir önceki turda binlerce taraftarı önünde Kocaelispor’u deviren ve rakiplerine iddialı olduğunu gösteren Yeşil- Beyazlılar da, İzmir ekibini yenerek yoluna devam etmek istiyor. Salı günü oynanacak mücadele 18.30’da başlayacak ve kazanan ekip 5. Tur’a yükselecek.

Samsun’un rakibi Gümüşhanespor

Alt liglerin iddialı ekibi olan ve yıllardır Süper Lig umutlarını sürdüren Samsunspor, kupada çarşamba günü 13.00’te 2. Lig ekibi Gümüşhane ile karşılaşacak. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde uçuşa geçen ve lider Manisa’yı takip eden Kırmızı- Beyazlılar, Türkiye Kupası’nı da en az lig kadar önemsiyor. Ligde çok istikrarlı bir görüntü vermeyen Gümüşhane’de ise teknik direktör Fatih Akyel, Samsun karşısında alacağı galibiyetle kredisini artırmak istiyor.

Alanya formunu sürdürmek istiyor

Alanyaformunu sürdürmekistiyor Süper Lig’in sürpriz takımı olan ve zirve mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor da bu sezon ilk kez Türkiye Kupası’nda sahaya çıkacak. Turuncu- Yeşilliler salı günü saat 20.30’da sahasında 2. Lig ekibi İnegölspor’u konuk edecek. Akdeniz temsilcisi, ligdeki performansını kupada da sürdürmeyi planlıyor. İnegölspor ise Alanya karşısında mucize arayacak. Bursa ekibi, maç boyunca savunmayı güvenli tutarak, yakalayacağı kontrataklarla gol bulmayı ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor.