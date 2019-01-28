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Fenerbahçe küme düşme potasından çıktı! İşte güncel puan durumu

Süper Ligin 19. haftası bugün oynanan 3 mücadele ile birlikte tamamlandı. Kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 14. sırada kapattı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:15
Fenerbahçe küme düşme potasından çıktı! İşte güncel puan durumu

Süper Ligde 19. hafta 3 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.

Fenerbahçe, EvkurYeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

İşte sonuçlar:

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor: 1-1

Göztepe- Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1

Atiker Konyaspor- Antalyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

Süper Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:15
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Kasımpaşa
  7. Bursaspor
  8. Çaykur Rizespor
  9. Başakşehir
  10. Antalya
  11. Alanyaspor
  12. Kayseri
  13. Erzurum
  14. Bursa
  15. Kayserispor
  16. Konya
  17. Ankara
  18. Malatya
  19. Sivas
  20. Rizespor
  21. Antalyaspor
  22. Çaykur
  23. Sivasspor
  24. Konyaspor
  25. Alanya
  26. Akhisar
  27. Galata
  28. Malatyaspor
  29. İstikbal
  30. Ankaragücü

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