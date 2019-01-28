Fenerbahçe küme düşme potasından çıktı! İşte güncel puan durumu Süper Ligin 19. haftası bugün oynanan 3 mücadele ile birlikte tamamlandı. Kendi sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, haftayı 14. sırada kapattı.

Süper Ligde 19. hafta 3 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu. Fenerbahçe, EvkurYeni Malatyaspor'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. İşte sonuçlar: Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 İstikbal Mobilya Kayserispor- Bursaspor: 1-1 Göztepe- Galatasaray: 0-1 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1 Atiker Konyaspor- Antalyaspor: 2-0 Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor: 1-1 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2 Süper Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

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