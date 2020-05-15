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Spor

Fenerbahçe Kulübünde "online" Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:29:46 -
Fenerbahçe Kulübünde "online" Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkma yasağı bulunan 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Toplantı, FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.

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