0553 313 94 23

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

- Kulüp başkanı Ali Koç: (1)"İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük"- "Ekonomik durumumuz ne olursa olsun, yönetim olarak basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız ve sağlayacağız"- "İlk yönetim kurulu toplantımızda alacağımız kararla, Can Bartu'nun ismini ölümsüzleştirmek adına efsaneye yakışır bir heykel yaptıracağız"

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de geçirdikleri kötü sezonla ilgili, "İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük." dedi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda faaliyet raporunu okuyan Ali Koç, futbol takımının durumuna değindi.

Şubat ayında yapılan toplantıda, ikinci yarıda daha iyi olacakları yönünde konuştuğunu hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Ana konumuz, bizi en çok üzen futbol takımımız. Şubat ayındaki toplantımızda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi, tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Yine tüm sorumluluk bizde. İkinci yarının iyi geçeceğini ifade etmiştim. İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük. Alanyaspor maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu ama o maçın ikinci yarısındaki oyunla bu argümanları önünüze sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz."

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Koç, "Amacımız, bu sezonun ikinci yarısında sıralamada rahat bir yerde olup, önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden yararlanmaktı. Henüz gerçekleşmedi bu. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara, 'Tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız, bu camiayı kötü sezonun sonunda mutlu etmek için 5 maçı da kazanın. Diğer kulüplere nazaran ödemeleriniz de çok daha iyi durumda. Top artık sizde.' dedik. Bu akşam da uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Bu 5 maçlık hedefimiz umarım Trabzonspor maçıyla başlar." ifadelerini kullandı.


- "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı"


Ali Koç, bu sezondan çok ders aldıklarlarını dile getirdi.

Başkan Koç, hiçbir zaman mazeret üretmediklerini anlatarak, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bunun için çalışılıyor. Pozisyonlar belirlendi." diye konuştu.


- "Basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız"


Koç, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatarak, "Obradovic ve öğrencileri bizi gururlandırmaya devam ediyor. Obradovic sakatlıklara rağmen şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan da kupayı getirebiliriz. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Umarım onlar da Dörtlü Final'e kalır." şeklinde konuştu.

Erkek basketbol takımına yatırımın devam ettiğini, 3 oyuncuyla da sözleşme uzatıldığını belirten Koç, "Ekonomik durumumuz ne olursa olsun, yönetim olarak basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız ve sağlayacağız. Erkek basketbolunda başarılardan geri adım atma lüksümüz yok. Şunu da söylemek zorundayım. Erkek basketbol takımımızın açığı, futbolun yarısı kadar." açıklamasında bulundu.


- Can Bartu'nun heykeli dikilecek


Ali Koç, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun heykelini dikeceklerini duyurdu.

Can Bartu'yu 11 Nisan'da kaybettiklerini hatırlatan Koç, "Kendisine yakışır bir tören yaptığımızı düşünüyorum. İlk yönetim kurulu toplantımızda alacağımız kararla, Can Bartu'nun ismini ölümsüzleştirmek adına efsaneye yakışır bir heykel yaptıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:05
  1. Ali Koç
  2. Can Bartu
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rüşvet operasyonunda gardiyanlar tutuklandı
    1. Rüşvet operasyonunda gardiyanlar..
    2. Ne ABD’nin F-35’i, ne Rusya’nın..
    3. Dağıtım iznine çıkan asker, evinde ölü..
    4. Erdoğan: "Suriye'deki terör..
    5. Yeşilyurt’ta 108 park kazandırıldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD ile S-400..
    7. Milli Mücadele’nin ve Erzurum..
    8. Sarar Kız Anadolu İmam Hatip..
    9. TFF 3. Lig'de bitime 2 hafta kaldı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet..
    11. İl Müdürü Yoldaş, üreticilerle bir..
    12. Katılımcılar giydikleri kıyafetle iş..
    13. Bilecik’te ’Kim Demiş Ki Yapamayız’..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa..
    15. Ankara’da feci kaza: 4 yaralı
    16. "IDEX'te yaklaşık 130 milyon dolarlık..
    17. İstanbul Esenyurt’ta ticari minibüs..
    18. Kamyonun ters yönde tehlikeli yolculuğu
    19. Erdoğan: "Ermeni tehciri ne bir..
    20. Sandık kurulu listeleri siyasi..
    21. Kırağıdan yanan fasulye ve kabaklar..
    22. Putin: "Şam, Tahran ve Moskova yeni..
    23. Dikkat çeken iddia: Her şey Selman-..
    24. KOAH hastalarına zatürreden korunmak..
    25. Rusya’da kıtalararası füze Sarmat’ın..
    26. Nisan ayında Malatya’da kar keyfi
    27. Baro Başkanı Cavit Dursun:..
    28. Tekirdağ’da uçurtma şenliği
    29. Çocuklar için şenlik düzenlendi,..
    30. “Kilis Spor Günleri”etkinlikleri..
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia! Davutoğlu o ismi genel başkan yardımcısı yapacak

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım