Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de geçirdikleri kötü sezonla ilgili, "İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük." dedi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda faaliyet raporunu okuyan Ali Koç, futbol takımının durumuna değindi.

Şubat ayında yapılan toplantıda, ikinci yarıda daha iyi olacakları yönünde konuştuğunu hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Ana konumuz, bizi en çok üzen futbol takımımız. Şubat ayındaki toplantımızda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi, tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Yine tüm sorumluluk bizde. İkinci yarının iyi geçeceğini ifade etmiştim. İlk yarıya göre daha iyi puan toplamış olabiliriz ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. İlk yarı çok kötüydük. Alanyaspor maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu ama o maçın ikinci yarısındaki oyunla bu argümanları önünüze sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz."

Fenerbahçe'nin her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Koç, "Amacımız, bu sezonun ikinci yarısında sıralamada rahat bir yerde olup, önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden yararlanmaktı. Henüz gerçekleşmedi bu. Önümüzde 5 maç kaldı. Oyunculara, 'Tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız, bu camiayı kötü sezonun sonunda mutlu etmek için 5 maçı da kazanın. Diğer kulüplere nazaran ödemeleriniz de çok daha iyi durumda. Top artık sizde.' dedik. Bu akşam da uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Bu 5 maçlık hedefimiz umarım Trabzonspor maçıyla başlar." ifadelerini kullandı.





- "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı"





Ali Koç, bu sezondan çok ders aldıklarlarını dile getirdi.

Başkan Koç, hiçbir zaman mazeret üretmediklerini anlatarak, "En önemli ders, çok fazla değişikliği aynı anda yapmamızdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bunun için çalışılıyor. Pozisyonlar belirlendi." diye konuştu.





- "Basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız"





Koç, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde üst üste 5. kez Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatarak, "Obradovic ve öğrencileri bizi gururlandırmaya devam ediyor. Obradovic sakatlıklara rağmen şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan da kupayı getirebiliriz. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Umarım onlar da Dörtlü Final'e kalır." şeklinde konuştu.

Erkek basketbol takımına yatırımın devam ettiğini, 3 oyuncuyla da sözleşme uzatıldığını belirten Koç, "Ekonomik durumumuz ne olursa olsun, yönetim olarak basketbolda gerekli bütçeleri sağlamak zorundayız ve sağlayacağız. Erkek basketbolunda başarılardan geri adım atma lüksümüz yok. Şunu da söylemek zorundayım. Erkek basketbol takımımızın açığı, futbolun yarısı kadar." açıklamasında bulundu.





- Can Bartu'nun heykeli dikilecek





Ali Koç, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun heykelini dikeceklerini duyurdu.

Can Bartu'yu 11 Nisan'da kaybettiklerini hatırlatan Koç, "Kendisine yakışır bir tören yaptığımızı düşünüyorum. İlk yönetim kurulu toplantımızda alacağımız kararla, Can Bartu'nun ismini ölümsüzleştirmek adına efsaneye yakışır bir heykel yaptıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)



