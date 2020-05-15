İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelenmesi sebebiyle imza aşamasında oldukları bir teknik direktörle anlaşamadıklarını söyledi.

Online olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Koç, futbol takımındaki teknik direktör boşluğuyla ilgili açıklamada bulundu.

Liglerin ertelenme sürecinden önce teknik direktör konusunda 3-4 isimle görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Ali Koç, "Bir teknik direktörle neredeyse anlaşmışken, Avrupa Futbol Şampiyonası bir yıl ertelendi. Bu da çalışmalarımızı sekteye uğrattı. Şu anda 3 ayrı isimle görüşüyoruz." dedi.

Teknik direktör konusunda önemsedikleri kriterler olduğunu vurgulayan Koç, bunları şöyle açıkladı:

"Genç, disiplinli, profesyonel, çok iyi çalışan, Türkiye'yi iyi bilen ya da bu coğrafyaya adapte olabilecek, 40-50 yaşları arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, çok değişik taktikleri deneyecek, cesur olacak, gençleri daha çok cesaretlendirebilecek türde bir isim arıyoruz. Sezon bitmeden gelebilme konusu önemliydi. Görüşmelerimiz devam ediyor, hiçbir acelemiz yok. Bu sezonu kurtaracağız diye gelecek sezonu da kaybetmek istemiyoruz." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın ardından camiaya sesleniş programı yapacağını duyuran Koç, planlanan transferlere ilişkin, "Transfer çalışmalarında FFP'den (Finansal Fair Play) dolayı manevramız dar. Bonservissiz ve kiralık oyuncular şu anda ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncular bu sene FIFA'nın uygulayacağı transfer penceresi dolayısıyla farklı olacak. Bazı liglerin iptal edilmesi, virüsün getirdiği piyasada büyük imkanlar oluşacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, önümüzdeki süreçte futbolcu maaşlarının düşeceğini ve eskisi gibi ücretlerin ödenemeyeceğini vurgulayarak, "Son dönemde takımın maaş konuları gündemde. Fenerbahçe Kulübü 2020-2021 sezonu için şubat ayına kadar bütün maaşları ödemiştir. Futbolcularımızda herhangi bir maaş indirimi, pazarlığı henüz başlamamıştır. Mart, nisan, mayıs bunların nasıl olacağını takımla yapacağımız görüşmeler ve birebir görüşmelerle geliştirmek istiyoruz. Herkes bu sezonu konuşuyor ama asıl sorun önümüzdeki sezon. Bu sezon maaşların 3'te 2'si ödendi." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon futbol ekonomisinin büyük sıkıntıya gireceğini aktaran başkan Koç, "Artık eski maaşlar Türk futbolunda yok, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Biz 92'den 71 avroya indik. 50'lere inmemiz lazım ama bu zaman alacaktır. Bugünden yarına olmaz. Bu sezon için tüm oyuncularımız 3 milyon avronun altında kazanıyor. Bu rakamları daha da çekmemiz gerekiyor. 2 milyonlara inmeli, en fazla kazanan futbolu 2.1, 2.2 milyon avro almalı. Eskisi gibi maaşlar artık kesinlikle olmayacak." şeklinde konuştu.





- "Yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım"





Sarı-lacivertli kulübün başkanı, bu sezon hem iç hem de dış faktörlerin kendilerini başarıdan uzaklaştırdığını kaydetti.

Yaşadıklarından ve yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlatan Koç, "7 maçta 21 puanın 18'ini kaybettik. Şampiyonluğa oynarken, birden bire geçen seneki tabloya dönmüş olduk. İyi oynarken, rakipleri domine ederken, liderlik potasındayken de oyuncu grubu, hoca, yönetim ve taraftar desteği aynıydı. Hal böyleyken 7 haftada yaşadığımız korkunç düşüşün, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sezonun ilerleyen haftalarında yaşadıkları sakatlıkların eksik pozisyonları zorladığını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devre arası, eksik pozisyonlara transfer yapmak için büyük bir fırsattı. Bu büyük fırsatı kullanamadık, izin vermediler. Gerek yönetim kurulu, gerek idari kadro, ya da teknik kadronun yaşadığı konsantrasyon eksikliğine çare olamadık. Biz takım içi rekabeti en üst seviyeye getiremedik. Aleyhimize yapılan fahiş hakem hataları öyle boyuta geldi ki sıralamayı etkiledi. Samandıra'da, 'Ne yaparsak yapalım bizi şampiyon yapmayacaklar' havası vardı. Yabancı oyuncularımız 'Ne oluyor?' diye sorduklarında, Türkiye'nin doğasını bilmeyenlere bunları anlatmakta ciddi sıkıntılar yaşadık."

Transfer döneminde sol bek pozisyonu için girişimde bulunduklarını ama süreci TFF Lisans Kuruluyla boğuşarak geçirdiklerini aktaran Koç, "Lisans Kurulunun birbiriyle çelişen adımları, attığımız adımları engelleyecek şekilde oldu. Kendileri Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırmayız şeklinde ilerlediler. Ligimizde, transfer yapma açısından mali duruma baktığımızda, bizden çok kötü halde olan takımlar da dahil olmak üzere, her takımın transfer yapabilme imkanı varken, koskoca Süper Lig'de transfer yapamayan tek takım olarak biz belirlendik. Bütün bu hatalarımızdan, yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız lazım." diye konuştu.





- "Obradovic kalmak istediği sürece burası onun evidir"





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in kalmak istemesi durumunda, yeni sözleşme önereceklerini söyledi.



Fenerbahçe Beko'nun geçen sezon ve bu sezonki performansına değinen Koç, şu ifadeleri kullandı:



"Hocamız (Obradovic), Fenerbahçe'nin yaşayan efsanelerindendir. Geçen sene THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kadar müthiş bir performans yakaladık. Havaya girdik, 'En kolay Dörtlü Final olacak.' dedik. Üç ayrı rekora imza atarak Dörtlü Final'e kaldık. Ancak müthiş başlayan sezon, hiç beklemediğimiz, hocanın da kariyerinde daha önce hiç yaşamadığı, eşi benzeri olmayan sakatlıklar neticesinde arzu etmediğimiz şekilde tamamlandı. Muhteşem başlayan sezon çok kötü bitti. Yeni sezon çalışmalarına başladık. Hocamızın istek ve beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaptık. Avrupa'da ses getiren transferlerle takımımızı güçlendirdik. Hocamızın söylemine göre Fenerbahçe'de bulunduğu sezonlar içinde en iyi kadroyu kurduk. Ancak geçen senenin tam tersine bu sezon başlangıcımız kimsenin inanamayacağı, tahmin edemeyeceğimiz şekilde gerçekleşti. Bizler bile yaşadıklarımıza, gördüklerimize inanamıyorduk. Sezon başlangıcı beklentimizin tam tersi oldu. Çok kötü başlayan sezonda, haftalar içinde toparlanmaya başladık. THY Avrupa Ligi'nde play-off potasına girdik, Türkiye Kupası'nı aldık. Tam işler rayına otururken iptaller geldi. Belki de bu sezon devam edebilseydi, hiç kimsenin beklemediği şekilde sezonu bitirebilirdik. Tarihe geçecek bir geri dönüş yapabilirdik."



Ali Koç, sezon içinde Obradovic ile birkaç kez sözleşme uzatmak istediklerini vurgulayarak, "İşler kötü giderken, yaşattıkları eşsiz mutluluklar, zaferler nedeniyle, teknik kadronun ve takımın bizler nezdinde sonsuz kredisi olduğunu hocamıza da ilettim. Hocamız, Fenerbahçe'nin efsanesidir ve Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Sezon içinde birkaç kere kontrat uzatma niyetimizi iletmemize rağmen, hocamız gidişattan dolayı sezon sonunda değerlendirme yapmamızın daha iyi olacağını ifade etmiştir. Türkiye ligi birkaç gün önce iptal edildi. THY Avrupa Ligi'nin de yaz aylarında oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Biz de hocamızla önümüzdeki günlerde tekrar oturup, bıraktığımız yerden istişare edeceğiz. Kendisi bizimle kalmak istediği müddetçe burası onun evidir." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)