İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 12 Haziran olarak açıkladığı ligleri yeniden başlatma tarihi ve takımdaki çalışmalarına ilişkin "Bu tarihe göre plan ve program yapılıyor. Bu kesinleştiği anda takımımız toplu halde çalışmalara başlayacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na bağlanan Ballı, futbol takımıyla ilgili tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayının ortasından itibaren futbola ara verildiğini hatırlatan Ballı, şunları kaydetti:

"Takımımız Süper Lig'de 7. sırada, Türkiye Kupası'nda da yarı final maçlarının ilk ayağını oynamıştı. Maalesef dünyanın sorunu olarak ortaya çıkan pandemi, futbolun Türkiye'de de durmasına neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu'muzun aldığı karar doğrultusunda liglere ara verildi. Bunun hemen akabindeki toplantılarda almamız gereken tedbirleri masaya yatırdık ve en kısa zamanda faaliyete geçirdik. Bu tedbirler futbolcularımızın evde kalmasıydı. Bu konuda futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepsi alınan kararlara uydular. Değil ülke dışına çıkmayı şehir bile değiştirmediler, evlerinden dahi dışarı çıkmayarak bu konuda büyük hassasiyet gösterdiler."

Futbolcuların evlerine spor aletleri göndererek çalışmaların aksamamasını sağladıklarını anlatan Ballı, "Futbolcularımızla online programlarla antrenmanlar yapıldı. Bu antrenmanlarla futbolcularımızın fiziksel durumlarını korumaya çalıştık. Altı hafta futbolcularımız evlerinde çalıştı. Tesislerimizde çok ciddi önlemler aldık. Futbolcularımız tesislere çağrılıp küçük gruplar halinde fiziksel antrenmanlar yaptık." diye konuştu.

Volkan Ballı, TFF'nin ligi 12 Haziran'da başlatmayı planladığını hatırlatarak, "Açıklanan bir tarih var. Netleştiği anda programlar ona göre uygulanacak, toplu antrenmanlar başlayacak. Başlama zamanı 12 Haziran gibi gözüküyor. Bu tarihe göre plan ve program yapılıyor. Bu kesinleştiği anda takımımız toplu halde çalışmalara başlayacak. Bunun için de burada futbolcularımız ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbir alınmakta." şeklinde görüş belirtti.





- Arzu Özyiğit: "Liglerin tescilini saygıyla karşılıyoruz"





Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tescil edilmesini saygıyla karşılaşdıklarını söyledi.

Toplantıya bağlanan Arzu Özyiğit, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tescil edildiğini hatırlatarak, "Dünyada pandemi sürecinin hala devam etmesinden kaynaklı olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ligi sonlandırma ve olduğu gibi tescil etme kararı aldı. Bu karar sonrasında ligi 1. sırada tamamlamış olarak tescil edildik. Kulüp politikasında benimsenen insan sağlığının öncelikli olması sebebiyle bu kararları saygıyla karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonunun ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil ettiğini ifade ederek, sarı-lacivertli erkek ve kadın voleybol takımlarının gelecek sezon Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpte faaliyet gösteren diğer branşların idarecileri de toplantıya bağlanarak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydın Erbul ise koronavirüs nedeniyle bir araya gelemedikleri için rapor hazırlayamadıklarını söyledi.