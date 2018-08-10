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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'tan Fenerbahçeli sporculara tebrik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, şampiyonalarda başarı elde eden sarı-lacivertli sporcuları kutladı.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:02
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'tan Fenerbahçeli sporculara tebrik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı tebrik etti.

Başkan Koç, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, milli formamız ile adını eşsiz başarılara yazdıran sporcularımızın, Avrupa’nın dört bir yanından gelen haberleri ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran Ramil Guliyev'i ve 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı kutluyorum. Başarıyla taşıdıkları milli formamızla hem Türkiye'mize hem de kulübümüze yaşattıkları bu gururdan dolayı sporcularımızı tebrik ediyor; her daim başarılarının devamını diliyorum."

 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 16:02
  1. Ali Koç
  2. Atletizm
  3. Fenerbahçe
  4. Ramil Guliyev
  5. Anadolu Ajansı

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