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Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kata hangi kanalda?

24 Ekim 2019 Perşembe 17:53
Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kata hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Konyaspor maçının detayları...

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe 26 Ekim Cumartesi günü Konyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın görev alacağı mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:53
  1. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Konyaspor
  3. Fenerbahçe
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