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Spor Fenerbahçe, komşuda galibiyet peşinde! Canlı gol anlatımı yapıyoruz.
Spor

Fenerbahçe, komşuda galibiyet peşinde! Canlı gol anlatımı yapıyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-11-09 22:23:00 -
Fenerbahçe, komşuda galibiyet peşinde! Canlı gol anlatımı yapıyoruz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER
Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu akşamki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
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