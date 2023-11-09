Fenerbahçe, komşuda galibiyet peşinde! Canlı gol anlatımı yapıyoruz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi
KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYECEK
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu akşamki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
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