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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan önce sarı-lacivertlilere Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:30:56 -
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmandan önce teknik ve idari heyet, futbolcular ile tesislerde çalışan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı aktarıldı.

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