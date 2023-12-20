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Spor Fenerbahçe Kayseri'den puan alabilecek mi?
Spor

Fenerbahçe Kayseri'den puan alabilecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-12-20 16:42:00 - 2023-12-20 17:51:47
Fenerbahçe Kayseri'den puan alabilecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.
 
Biz de bu önemli mücadeleyi sizlere canlı gol anlatımı şeklinde aktaracağız...
 
1'MAÇ BAŞLADI!
 
GOL! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası önünde topu alan Cengiz Ünder, açısını düzelttikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti ve kaleci Bilal'i mağlup etti.
 
40'GOL! Fenerbahçe, Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı. Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Cengiz Ünder araya girerek tek pas ile Batshuayi'yi gördü. Belçikalı yıldız, ceza sahası sağ çaprazında top çok sert vurdu. Skor da 2-0'a geldi.
 
45'GOL! Kayserispor, 45+3'te Kemen'le farkı bire indirdi.
 
 
Ayrıntılar geliyor...
 
MAÇ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
 
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
 
Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.
 
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
 
Kayserispor ise topladığı 29 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.
 
Fenerbahçe'de cezalı Samet Akaydin ile sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen Edin Dzeko, Kayseri deplasmanına götürülmedi. Bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.
 
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.
 
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