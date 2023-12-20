Fenerbahçe Kayseri'den puan alabilecek mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Detaylar haberimizde...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Detaylar haberimizde...
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