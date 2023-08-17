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Spor Fenerbahçe kaleci sorunu, panik bitti: Kazandıracak yatırımı, bonservisi elinde! Yıldız isim ile anlaşıyor
Spor

Fenerbahçe kaleci sorunu, panik bitti: Kazandıracak yatırımı, bonservisi elinde! Yıldız isim ile anlaşıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-17 16:39:00 - 2023-08-17 16:43:52
Fenerbahçe kaleci sorunu, panik bitti: Kazandıracak yatırımı, bonservisi elinde! Yıldız isim ile anlaşıyor

Bu yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız kalecisi David de Gea ile bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor! Takımın son dönemdeki kaleci tercihleri, özellikle Altay Bayındır'ın performansı ile gündeme gelirken, yeni bir kaleci transferi sinyalleri verildi. Kazandıracak yatırımını açıkladı

Bu yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız kalecisi David de Gea ile bomba bir transfere imza atmaya hazırlanıyor! Takımın son dönemdeki kaleci tercihleri, özellikle Altay Bayındır'ın performansı ile gündeme gelirken, yeni bir kaleci transferi sinyalleri verildi.

Sarı-Lacivertli ekip, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred gibi yıldız oyuncularla adından söz ettirdi. Ancak, takımın kale mevkisinde yaşadığı sorunlar da gündemden düşmedi.

Altay Bayındır'ın tartışma oluşturan performansı sonrası, Fenerbahçe'nin kaleci transferi gündeme geldi. Özellikle Dinamo Zagreb'ten Dominik Livakovic'i takibe alan sarı-lacivertli yönetim, şimdi de Manchester United'ın yıldız eldiveni David de Gea ile ilgileniyor.

Manchester United'dan ayrılan ve Suudi Arabistan ekiplerinin de peşinde olduğu David de Gea, Fenerbahçe'nin radarında. Tecrübeli kaleci, Avrupa kariyerine devam etme isteğiyle biliniyor. Bu, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

İspanyol yıldız eldivene sunulan teklifin detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, de Gea'ya 3 yıl boyunca forma giymesi için teklif sunduğu belirtildi. Bu teklifin yanında yıllık 6 milyon Euro maaş önerildiği gelen bilgiler arasında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bonservisi elinde olan ve futbol kariyerine 4 yıl daha devam etmeyi planlayan David de Gea'nın, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaştığı, ancak bazı detayları değerlendirmek için süre istediği öğrenildi. Ayrıca, sözleşmeye ekstra bonuslar eklenmesi gündemde.

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