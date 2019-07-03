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Fenerbahçe kafilesi kendilerini bekleyen taraftarları es geçti

Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan Fenerbahçe takım otobüsü, futbolcuları Düzce Tem Gişe çıkışında karşılamak isteyen taraftarları es geçti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
Fenerbahçe kafilesi kendilerini bekleyen taraftarları es geçti

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcuları Topuk Yaylası’nda yapılacak olan kamp öncesinde karşılamak için saatlerce bekledi. Ancak Fenerbahçe kafilesi polis eskortu eşliğinde farklı bir yoldan Topuk Yaylası’na ulaştı.

Süper Lig’in yeni sezonu öncesinde ilk çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapan ve bugün 13.30’da Topuk Yaylası’na hareket eden Fenerbahçe kafilesini, Düzce Tem Gişe çıkışında bir çok sarı-lacivertli taraftarlar karşılamak için bekledi. Kafileye eşlik eden polis ekibinin Kaynaşlı gişelerinden çıkmasından dolayı takım otobüsü taraftarları es geçti. Bu durum üzerine sarı-lacivertli taraftarlar Düzce gişe çıkışlarından ayrıldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
  1. Fenerbahçeli taraftarlar
  2. Topuk Yaylası
  3. Fenerbahçe kafilesi
  4. Süper Lig
  5. Düzce Tem Gişeleri
  6. Kaynaşlı gişeleri

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