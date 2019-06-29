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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları

- Sarı-lacivertli ekip, Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Elizabeth Williams ve Anna Cruz'u birer sezonluğuna renklerine bağladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna 4 oyuncu dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce de Fenerbahçe forması giyen milli oyun kurucu Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ABD'li basketbolcu Elizabeth Williams ve İspanyol oyuncu Anna Cruz ile de 2019-2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena'yı getiren Fenerbahçe, Ukraynalı skorer oyuncu Alina Iagupova'yı da bir sezonluğuna renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertliler ayrıca Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Cecilia Zandalasini'nin de sözleşmesini uzatmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
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