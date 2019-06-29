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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer

- Sarı-lacivertli kulüp, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzaladı

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:52
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda milli oyuncular Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan Cecilia Zandalasini ile sözleşme yenilendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Zandalasini ile birer sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:52
  1. Ayşe Cora
  2. Basketbol
  3. Cecilia Zandalasini
  4. Esra Ural Topuz
  5. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı
  6. Tuğçe Canıtez

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