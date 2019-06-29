Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na yeni başantrenör - Sarı-lacivertli kulüp, başantrenörlük görevi için İspanyol Victor Lapena ile anlaştı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Victor Lapena getirildi. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda ile FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Victor." ifadelerine yer verildi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, 3 gün önce başantrenör Valerie Garnier ile yollarını ayırmıştı.

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