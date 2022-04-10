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Spor Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu
Spor

Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu

Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var? Süper Lig'de 32.hafta 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak Antalyaspor-Hatayspor maçıyla tamamlanacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe farkı kaça indirdi?

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:03:00 -
Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 32.haftası Fenerbahçe-Galatasaray maçına sahne oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini 2-0 mağlup etti ve son dört haftada 12 puan topladı. İşte, Süper Lig puan durumu:

Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu

Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylelikle, Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, 72 puanlı Trabzonspor'un 13 puan gerisinde ligin 2.sırasında yer alıyor.

Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor:         2-1

Göztepe-Yukatel Kayserispor:    1-2

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor:    4-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor:            0-1

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir:         0-2

Adana Demirspor-Altay:               3-1

Fenerbahçe-Galatasaray:            2-0

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Altay-Medipol Başakşehir

20.30 Fenerbahçe-Göztepe

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

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