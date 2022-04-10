Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu
Fenerbahçe'nin ligde kaç puanı var? Süper Lig'de 32.hafta 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak Antalyaspor-Hatayspor maçıyla tamamlanacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Fenerbahçe farkı kaça indirdi?
Süper Lig'in 32.haftası Fenerbahçe-Galatasaray maçına sahne oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini 2-0 mağlup etti ve son dört haftada 12 puan topladı. İşte, Süper Lig puan durumu:
Fenerbahçe kaç puanı var? Süper Lig puan durumu
Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylelikle, Trabzonspor’un puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, 72 puanlı Trabzonspor'un 13 puan gerisinde ligin 2.sırasında yer alıyor.
Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa:3-2
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1
Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Adana Demirspor-Altay: 3-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
33. hafta:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor
20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Altay-Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe-Göztepe
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor