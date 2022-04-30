Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarlarını karşı karşıya getirme provokasyonu! Maçta bazı taraftarlardan tepki çeken pankart

Trabzonsporlu ile Fenerbahçeli bazı taraftar grupları arasında yaşanan provokatif hareketler büyük gerilime neden oldu.

Tribünde provokatif pankart

Trabzonsporlu bazı taraftar grupları, maçta provokatif pankart açtı. Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ve "Oley oley bize her yer Trabzon" yazıları da yer aldı.

Fenerbahçeli bazı gruplardan da açıklama geldi

Öte yandan bir grup Fenerbahçeli taraftar, Trabzonsporlu taraftarları Bağdat Caddesi'ne sokmayacağını ve sabaha kadar nöbet tutacaklarını duyurdu. Bağdat Caddesi'nde taraftarlar arasında bazı kavgalar yaşandığı öğrenildi.

Takım taraftarlarını karşı karşı getirilerek sokakları karıştırma çabası

İki takım taraftarları karşı karşıya getirilmeye çalışılırken provokasyonlarla ülkede sokaklar karıştırılmaya çalışılıyor.

Diğer taraftan sağduyulu vatandaşlar ise, provokasyona gelinmemesi çağrıları yapıyor.