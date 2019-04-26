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Fenerbahçe ile Trabzonspor 123. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor , Süper Lig’de yarın yapacakları maçla 123.

26 Nisan 2019 Cuma 10:22
Fenerbahçe ile Trabzonspor 123. randevuda

Fenerbahçe ile Trabzonspor , Süper Lig’de yarın yapacakları maçla 123. kez karşı karşıya gelecek.


Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.


Sarı-lacivertli ekip, 91 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 122 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 36 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin 154 golüne, Trabzonspor 132 golle cevap verdi.



Ligde Fenerbahçe önde


Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki 120 golüne, Trabzonspor 91 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı bordo-mavililer 2-1 kazandı.



Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 22 yıldır yenemiyor


Bordo-mavililer ezeli rakibi Fenerbahçe’yi İstanbul’da 22 yıldır yenemiyor. Bordo mavililer, Kadıköy’de en son 23 Ağustos 1997’de 3-1’lık galibiyet alırken, söz konusu tarihten sonra dış sahada maç kazanamadı. İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 58 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un ise 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 20 maçta eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 84, Trabzonspor ise 55 gol attı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 10:22
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