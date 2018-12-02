Fenerbahçe ile Kasımpaşa 31. randevuda

İki ekip arasında geride kalan 30 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı.

- Kasımpaşa 11 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

- En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

- Kasımpaşa, 14 maçta gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.