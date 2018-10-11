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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de istenilen performansı veremeyen ve U21 takımına gönderilen Ozan Tufan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:05
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılın takası! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan için ezeli rakip şimdiden çalışmalara başladı. Sezon başında Ozan Tufan'ı almak için F.Bahçe ile temasa geçen siyah-beyazlıların, Ozan için bir kez daha nabız yokladığı öğrenildi. Beşiktaşlı yetkililerin, şu anda F.Bahçe U21 takımıyla çalışan Ozan Tufan ile birlikte Roberto Soldado için de Gökhan Töre takasını gündeme getirdikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de Damien Comolli ve Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için yeni bir teklif gelmesi halinde, sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile masaya oturması bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ozan Tufan'la geçtiğimiz aylarda Comolli ve Cocu'nun raporlarının olumsuz olduğunu belirterek "Ozan'ın bu konumda olmasına kimse sevinmiyordur. Comolli ile benim Ozan'dan beklentimiz yüksekti. Potansiyelini bildiğimiz için kampa da çok fit geldi. 8 kilo vermişti. Hatta tatilinin büyük kısmını Sırbistan'da çalışarak geçirdi. Uyum konusu, performans verileri, hoca ile arasındaki kimya ve Comolli'nin gözlemleri olumsuz noktadaydı. Bazı takımların ilgisini çekti. Fenerbahçe'deki yüksek ücretinden dolayı bazı Anadolu takımları o topa giremedi." dedi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:05
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan
  3. Gökhan Töre
  4. Beşiktaş
  5. Roberto Soldado

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