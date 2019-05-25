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Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda

- Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı- Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 22 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 2'sini kaybetti

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:15
Fenerbahçe ile Antalyaspor 46. randevuda


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabaka 0-0 sona erdi.


- İstanbul'daki maçlar


Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 21 maçtan 19'unu kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de de 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gördü.

Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.


- Farklı skorlu galibiyetler


Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 45 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:15
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