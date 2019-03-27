Fenerbahçe idmanını subaylar takip etti Fenerbahçe’nin, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği idmanı, 15.

Fenerbahçe’nin, MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği idmanı, 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görevli subay, er ve erbaşlar takip etti.

MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de bugün gerçekleşen idmanı, görev yaptıkları birlikten takım otobüsü ile alınan subay, er ve erbaşlar takip etti. 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görev yapan subaylar, sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Öte yandan futbolcular, askerlere imza da dağıttı.

Ziyaretin sonunda 15. Füze Üs Komutanlığı’nda görevli subaylar tarafından Ersun Yanal’a plaket takdim edildi.

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