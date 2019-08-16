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Fenerbahçe: "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz"

Fenerbahçe yayınladığı yeni sezon mesajında, "Futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı ’Mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu’ bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:19
Fenerbahçe: "Her takım ve kişiye eşit mesafede, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz"

Fenerbahçe yayınladığı yeni sezon mesajında, "Futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı ’Mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu’ bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.


Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni sezon öncesinde kulübün resmi internet sitesinden yeni sezon mesajı yayınladı. Yeni sezon için her takım ve kişiye eşit mesafede davranılması gerektiği belirtilirken devamında şu ifadeler yer aldı:



"Sezon hazırlıklarının önemli kısmını tamamlayan, kadro yapılanması adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçemiz, yeni sezona Çubuklu formayı her koşulda büyük bir inançla destekleyen taraftarlarımızla omuz omuza merhaba demeye hazırlanıyor. Süper Lig 2019-20 Cemil Usta Sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek Türkiye Futbol Federasyonu, kurulları ve değerli hakemlerimiz gerekse yayıncı kuruluş bazında yegane taleplerimiz;



Futbolda adalet ve eşitlik gibi değişmez ilkelerin tüm takım ve kişilere istisnasız ve imtiyazsız aynı mesafede uygulanması Sahada mücadele eden takımlara ve oyuna, hak, emek, alın teri gibi manevi kavramlar ve kurallar esas alınarak %100 tarafsızlıkla yaklaşılması



Sonuç her ne olursa olsun taraflı tarafsız her takım ve camia tarafından bu sonuca saygı duyulacak bir yönetimin; saha içinde ve dışında, sezonun ilk maçından son maçına dek futbolun tüm birimlerinde sergilenmesidir.



Takımı, rengi fark etmeksizin sahada mücadele eden futbolcuların alın teri ve mücadelesine çeşitli baskı ve etkilerle görünür - görünmez şekilde müdahale ederek rekabete ve başa baş mücadeleye gölge düşürmenin; Türk futboluna ve marka değerine yapılabilecek en büyük zarar olduğu artık akıllara kazınmalıdır.



Tüm bunlar kapsamında en büyük görev ve sorumluluk tartışmasız Türkiye Futbol Federasyonu’nundur.


Geçtiğimiz sezon futbola daha fazla adalet getirmesi hedefiyle uygulamaya konan Video Yardımcı Hakem sisteminin bu sezon geçmiş hatalardan ders çıkarılarak doğru bir biçimde uygulanması, vurguladığımız bu güven ve adalet ortamının oluşmasında en önemli faktörlerden biri olacaktır.



Futbolun insanlar için keyif veren bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle Fair Play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu,



Futbola dair kuralların, kulislerin, lobilerin, kişilerin etkisinde kalmadan uygulandığı ’Mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu’ bir futbol sezonunun yaşanmasını temenni ediyor;


Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu doğrultuda atılacak adımlarda tüm desteğimizle var olacağımızı duyuruyoruz.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 17:19
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