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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:59:34 -
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere, idman öncesinde korona virüs testi yapıldı.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde saat 11.00’da core çalışmasıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.


Antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik ve idari heyete, futbolcular ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personele korona virüs testi yapıldı.

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