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Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:05:23 -
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, 12 Haziran Cuma günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanının bir bölümünü, başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 3 Haziran Çarşamba gününe kadar Riva'da devam edecek.



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