0553 313 94 23

Fenerbahçe Gustavo transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'nin transferde Gustavo ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:08
Fenerbahçe Gustavo transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Luiz Gustavo oldu. Marsilya froması giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı lacivertli formayı giymeye yakın olduğu kaydedildi.

Ali Koç ve Comolli devreye girdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli'nin bugün Fransa'ya gittiği öğrenildi. Marsilya başkanı ile biraraya gelecek olan ikili Luiz Gustavo transferi için pazarlık masasına oturacak. Başkan Ali Koç'un bizzat müdahil olduğu bu süreci bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yaptıkları hazırlık kampına Brezilyalı oyuncuyu dahil etmek istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:08
  1. Luiz Gustavo
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    2. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    3. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    4. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    5. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    6. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    7. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    8. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    9. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    10. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    12. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    13. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    14. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    15. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    16. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    17. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    18. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    19. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    20. (Özel) Karga ile taksi şoförlerinin..
    21. Vertigoya "baş döndüren" çözüm
    22. Muhammet Örnek kimdir? Muhammet Örnek..
    23. Fenerbahçe, en çok zorlandığı..
    24. Türkleri deney objesi olarak..
    25. Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var!
    26. PKK’ya moral de mama da o..
    27. Çanakkale'de iki çocuğun kavgası..
    28. Anne ve oğlu kazada öldü, 3 kişi..
    29. Felaketin 20. yılı Ümraniye’de anıldı
    30. Doğuş Üniversitesi akademik personel..
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!