Fenerbahçe Gustavo transferini bitiriyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen son isim Luiz Gustavo oldu. Marsilya froması giyen tecrübeli orta saha oyuncusunun sarı lacivertli formayı giymeye yakın olduğu kaydedildi.



Ali Koç ve Comolli devreye girdi



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli'nin bugün Fransa'ya gittiği öğrenildi. Marsilya başkanı ile biraraya gelecek olan ikili Luiz Gustavo transferi için pazarlık masasına oturacak. Başkan Ali Koç'un bizzat müdahil olduğu bu süreci bir an önce bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, yaptıkları hazırlık kampına Brezilyalı oyuncuyu dahil etmek istiyor.