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Spor

Fenerbahçe, günün ikinci idmanını tamamladı

Fenerbahçe, Riva’da yaptığı kamp çalışmasında günün ikinci idmanını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 21:50:37 -
Fenerbahçe, günün ikinci idmanını tamamladı

Fenerbahçe, Riva’da yaptığı kamp çalışmasında günün ikinci idmanını tamamladı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ali Koç da takip etti.


Sezonun kalan 8 haftalık periyodu için Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kampa giren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Saat 18.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de antrenmanın bir bölümünü takip etti.

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