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Spor Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 33.haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Futbolseverler maçın kaçta başlayacağını muhtemel 11’ini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:56:00 -
Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Fenerbahçe Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maç 20.30'da başlayacak. beIN Sport'tan naklen yayımlanacak olan maçın hakemi Yasin Kol...

Fenerbahçe - Göztepe muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar A., Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Pelkas (Arda), Rossi, Serdar

Göztepe: Kenan, Kerim, Arslanagic, Atınç (Kahraman), Moubandje, Yalçın, Soner, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo

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