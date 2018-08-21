Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.21 Ağustos 2018 Salı 16:33
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Göztepe maçı hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından 23 Ağustos Perşembe günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Bayram kutlaması
Fenerbahçeli futbolcular, Kurban Bayramı dolayısıyla antrenmandan önce kutlama mesajı yayımladı.
Saha ortasında bir araya gelen futbolcular, "Kalpler beraber, iyi bayramlar Türkiye" diye bağırarak Kurban Bayramı'nı kutladı.
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