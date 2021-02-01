  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe gelince korona unutuldu
Spor

Fenerbahçe gelince korona unutuldu

Süper Lig’in 23. Haftasında deplasmanda Hatayspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’yi karşılaşamaya gelen taraftarlar adeta koronavirüsü unuttu. Yan yana havaalanında takımlarını bekleyen taraftarlar, otelin önüne de gelerek takımlarına destek verdiler.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:35:00 -
Fenerbahçe gelince korona unutuldu

Lig’in 23. Haftasında Antakya Atatürk Stadı’nda Hatayspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan akşam saatlerinde Hatay havaalanına gelen kafileyi, Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Koronavirüsün unutulduğu karşılama da Fenerbahçe taraftarları sosyal mesafe olmaksızın takımlarını desteklediler.

Havaalanında ki karşılaşamanın ardından yaklaşık 1000 kişilik taraftar grubu meşalelerle otel önünde Fenerbahçe kafilesini karşıladı. Burada da sosyal mesafe dikkate alınmazken, uzun süre takımları lehinde tezahüratta bulundular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu

Bingöl'de kayıp olarak aranan Merve Abasiyun, bir apartta ölü olarak bulundu.
Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı
Gündem

Savcıya uyarı notu bıraktı! Gözaltına alındı

Ordu'da Süleyman Uysal isimli kişi, yanlış yere park eden aracın camına uyarı notu bıraktı. Araç savcıya ait çıkınca Uysal gözaltına alındı...
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
Dünya

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Suriye'de işler bir hayli karışık hale gelirken T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay