Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



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