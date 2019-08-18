Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır18 Ağustos 2019 Pazar 21:13
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
YORUM YAZ