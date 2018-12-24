Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, sezon flaş takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu.

İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor ise 27 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.