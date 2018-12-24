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Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Galibiyeti unutan Fenerbahçe, ilk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
Fenerbahçe galibiyeti unuttu!

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, sezon flaş takımlarından Antalyaspor'a konuk oldu.

İlk yarıya tarihinin en kötü başlangıcını yaparak başlayan ve alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor ise 27 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
  1. Fenerbahçe
  2. Antalyaspor

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