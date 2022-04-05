  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?
Spor

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray'ı konu edecek. Maçı tribünden izlemek isteyenler ise 'Derbi biletleri satışa çıktı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-04-05 14:55:00 -
Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?

Süper Lig'in 32.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri 6 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacak.  7 Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.

Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak biletlerin fiyatları şu şekilde:

Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira

Maraton Alt E Blok 600 lira

Fenerium Alt E Blok 660 lira

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay