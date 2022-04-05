Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray'ı konu edecek. Maçı tribünden izlemek isteyenler ise 'Derbi biletleri satışa çıktı mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne kadar?
Süper Lig'in 32.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını, biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor.
Fenerbahçe Galatasaray maç bileti ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray derbi bileti satışa çıktı mı?
Fenerbahçe-Galatasaray maçı biletleri 6 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’ten itibaren yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılacak. 7 Perşembe günü ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.
Genel satışa 8 Nisan Cuma günü sunulacak biletlerin fiyatları şu şekilde:
Kuzey Tribünü-Spor Toto Tribünü 120 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok 165 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok 190 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok 210 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok 230 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok 255 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok 295 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok 355 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok 410 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok 495 lira
Maraton Alt E Blok 600 lira
Fenerium Alt E Blok 660 lira