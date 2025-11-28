  • İSTANBUL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa sunuldu. Bilet fiyatları 2.500 lira ile 49.350 lira arasında değişiyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı! Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu satışa sunuldu. Kongre üyeleri ve temsilci üyelere ise yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

