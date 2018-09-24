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Fenerbahçe futbolcuları derbi için yola çıktı

Fenerbahçe kafilesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden Beşiktaş derbisi için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 19:46
Fenerbahçe futbolcuları derbi için yola çıktı

Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakası için Ülker Stadyumu'na hareket etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı lacivertli oyuncular ve teknik heyet, saat 21.00'de başlayacak mücadele için saat 19.10 sıralarında Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarını meşalelerle uğurladı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 19:46
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. derbi
  4. Ülker Stadyumu

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