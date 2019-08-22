Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al Hilal Kulübü talip oldu!
Yeni sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor.22 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Jailson'a sürpriz bir ekip talip oldu.
8 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!
Sarı laciverli ekibin Brezilyalı futbolcu Jailson'a Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Al Hilal kulübünden Fahad Bin Nafil'inde Jailson'u istediğini doğrularken Arap kulübünün 8 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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