0553 313 94 23

Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al Hilal Kulübü talip oldu!

Yeni sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al Hilal Kulübü talip oldu!

Yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Jailson'a sürpriz bir ekip talip oldu.

8 milyon Euro'yu gözden çıkardılar!

Sarı laciverli ekibin Brezilyalı futbolcu Jailson'a Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Al Hilal kulübünden Fahad Bin Nafil'inde Jailson'u istediğini doğrularken Arap kulübünün 8 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:00
  1. Fenerbahçe
  2. Jailson
  3. Al Hilal Kulübü
  4. Al Hilal
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
    1. Polisten çok sayıda adrese eş zamanlı..
    2. Batman'da 4 muhtar görevden..
    3. Esed rejiminden TSK gözlem noktasına..
    4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan..
    5. Altay'dan 'haciz' duyurusu
    6. Kilis’te 3 milyon 311 bin cinsel..
    7. Fransız ekibinden Fenerbahçe'ye ret
    8. Elektrik şirketinden HDP'li belediye..
    9. Elazığ’da İl Afet Koordinasyon..
    10. Anadolu Isuzu, TransAnatolia..
    11. Hepsini tek tek elleriyle yapıyorlar!..
    12. Bakan Selçuk açıkladı: 32 bin başvuru..
    13. Türk yüzücü "Denizin Everesti"ni..
    14. Büyükşehir’in engellilere ulaşım..
    15. Adana'da akıllara durgunluk veren..
    16. Kayserispor taraftarı forvet..
    17. Honda’dan scooter modellerine özel ÖTV..
    18. Manisa'da feci kaza! Tarım işçilerini..
    19. Midesinden ve bağırsağından 45 kapsül..
    20. Nizip’te 29 uyuşturucu hap ele..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal