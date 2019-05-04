Fenerbahçe finalde Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, maçtan 54-51 galip ayrıldı ve yarı final serisini 3-2 kazanarak finale çıktı. Karanya finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.



Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Uğur Özen xx, İbrahim Altıntaş xx

Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez xx 10, Birsel Vardarlı Demirmen xx 5, Kelsey Plum xxx 12, Cecilia Zandalasini x 4, Kia Vaughn xx 2, Kiah Stokes xx 13, Ayşe Cora xx 8, Esra Ural Topuz xx

Başantrenör: Valerie Garnier

Galatasaray: Işıl Alben x 2, Victoria Macaulay xx 11, Farhiya Abdi xxx 18, İnci Güçlü x 4, İrem Naz Topuz x, Şerife Alperi Onar x 4, Monika Grigalauskyte xx 12, Sinem Ataş xx

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 11-12 (Galatasaray lehine)

Devre: 27-25 (Fenerbahçe lehine)

3. periyot: 35-43 (Galatasaray lehine)

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