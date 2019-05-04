Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı.04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:40
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, maçtan 54-51 galip ayrıldı ve yarı final serisini 3-2 kazanarak finale çıktı. Karanya finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Uğur Özen xx, İbrahim Altıntaş xx
Fenerbahçe: Tuğçe Canıtez xx 10, Birsel Vardarlı Demirmen xx 5, Kelsey Plum xxx 12, Cecilia Zandalasini x 4, Kia Vaughn xx 2, Kiah Stokes xx 13, Ayşe Cora xx 8, Esra Ural Topuz xx
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Işıl Alben x 2, Victoria Macaulay xx 11, Farhiya Abdi xxx 18, İnci Güçlü x 4, İrem Naz Topuz x, Şerife Alperi Onar x 4, Monika Grigalauskyte xx 12, Sinem Ataş xx
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 11-12 (Galatasaray lehine)
Devre: 27-25 (Fenerbahçe lehine)
3. periyot: 35-43 (Galatasaray lehine)
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