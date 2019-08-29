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Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti

Fenerbahçe, yapılan genel kurul sonucunda yeniden Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti

Fenerbahçe Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına yeniden seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı tebrik eder, yeni dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
  1. Fenerbahçe Kulübü
  2. Kulüpler Birliği Vakfı
  3. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman

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