Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Eyüpspor ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon programlarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-Lacivertliler, Eyüpspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.